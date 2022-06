Ennesima sparatoria in Usa: tre decessi e almeno 10 feriti

Ancora una sparatoria in Usa, dopo le ultime in Texas e in Sud Carolina. Stavolta è occorsa a Philadelphia, in Pennsylvania

Nuova sparatoria in Usa, dopo quelle occorse nella scuola elementare del Texas, in cui hanno perso la vita 19 bambini e due maestre, e in Sud Carolina, dove un uomo ha sparato a caso sulle auto uccidendo un bimbo di 8 anni.

Stavolta il dramma è occorso a Philadelphia, in Pennsylvania. Diverse persone sono state viste sparare sulla folla, come riporta la polizia locale. Una raffica di proiettili sparati da più tiratori hanno causato la morte di tre persone e quasi una dozzina di feriti in South Street.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato quando la polizia di pattuglia ha udito numerosi spari dall’isolato 200 in South Street. Gli agenti hanno visto parecchi tiratori sparare sulla folla, come ha raccontato l’Ispettore Pace.

Uno degli agenti ha sparato a uno dei tiratori, ma non è chiaro se quel sospettato è rimasto colpito, ha detto l’ispettore. Tuttavia, il sospettato ha lasciato cadere l’arma a terra e si è dileguato. Sul luogo della sparatoria, i poliziotti sono riusciti a recuperare almeno due pistole, e l’ispettore Pace ha detto che una di esse aveva un caricatore esteso.

La polizia ha trovato numerosi bossoli lungo gli isolati 200 e 300 di South Street. In tutto, le persone rimaste colpite nella sparatoria sono 14. Di queste, tre vittime e 11 feriti. Le vittime sono due uomini e una donna. Tutti e tre sono stati raggiunti da più colpi di arma da fuoco.La polizia non ha diffuso le generalità delle tre vittime.

Pace ha detto:«Potete immaginare che mentre, come ogni weekend, centinaia di persone si godevano South Street, è scoppiata all’improvviso una sparatoria». Non vi sono stati arresti, ma l’ispettore Pace ha detto che almeno uno di coloro che hanno sparato è fuggito in direzione sud in American Street. La polizia sta cercando i video delle telecamere di sicurezza per risalire ai responsabili della sparatoria.