Spara a caso su automobili e uccide un bimbo di 8 anni

Ennesimo dramma in Usa legato alla questione armi, dopo la strage occorsa la scorsa settimana in una scuola del Texas

Si torna a discutere di possesso di armi negli Stati Uniti. Dopo l’ultima strage compiuta dal 18enne Salvador Ramos in una scuola elementare del Texas, dove hanno perso la vita 19 bambini e due maestre, un nuovo dramma è occorso lo scorso 28 maggio, stavolta a Florence, in Sud Carolina.

Un uomo, identificato e accusato di omicidio e tentato omicidio, tale Christopher Montgomery Allen, ha sparato ad alcuni veicoli a caso, causando la morte di un bambino di 8 anni. I proiettili hanno colpito anche il padre del piccolo, che è rimasto ferito a una gamba, ma da quanto si apprende, le sue lesioni non lo hanno esposto a pericolo di vita, come hanno fatto sapere le autorità.

La polizia è sopraggiunta sul luogo del delitto dopo una segnalazione che avvertiva che un uomo «aveva sparato diversi colpi a caso contro le auto di passaggio». Giunti in loco, i poliziotti si sono trovati di fronte un veicolo con due persone ferite all’interno: il piccolo di 8 anni, che morirà più tardi in nosocomio, e il padre del bambino, che era al volante dell’auto.

Da quanto riporta la WBTW, la madre del bambino era in auto ma non è stata ferita. La famiglia che proviene dal New Hampshire, si trovava in vacanza in Sud Carolina. In breve tempo il sospettato è stato bloccato, dopo aver opposto resistenza.