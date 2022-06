Giubileo Regina Elisabetta II: un artista italiano canterà per lei

Durante i festeggiamenti per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II, ci saranno anche delle esibizioni sul palco.

Oltre al noto cantante italiano anche star della musica internazionale. L’evento, Platinum Party at the Palace’, appuntamento mondiale che conta oltre duecento testate accreditate da ogni continente.

Si tratta di Andrea Bocelli, l’unico cantante italiano che avrà l’onore, domani di salire sul palco di Buckingham Palace nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II, che segna i 70 anni del suo regno.

Andrea Bocelli sul palco per la regina

Il tenore si esibirà durante l’evento ‘Platinum Party at the Palace’, appuntamento mondiale che conta oltre duecento testate accreditate da ogni continente e trasmesso in diretta dalla Bbc nel Regno Unito e dalla Abc negli Stati Uniti.

Oltre ad Andrea Bocelli, sul palco, molte star della musica internazionale tra cui Elton John, i Duran Duran, Alicia Keys, Craig David, Diana Ross, Queen + Adam Lambert, Rod Stewart e nomi importanti dello spettacolo e dello sport tra cui David Beckham, David Attenborough, Stephen Fry, Dame Julie Andrews e The Royal Ballet, oltre al cast dei musical del London West End e 75 elementi dell’Orchestra of the Household Division.

Durante le 2 ore e mezza di concerto dal vivo, più di trenta artisti saliranno sui tre palchi allestiti. Non è la prima volta che Bocelli viene invitato a un evento reale dalla regina Elisabetta: il tenore aveva cantato alle celebrazioni per il 90° compleanno di Sua Maestà al Royal Variety Performance e più recentemente al Royal Wedding.