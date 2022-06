Incidente ferroviario: almeno tre le persone morte e diversi i feriti gravi – MeteoWeek

Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, sono almeno tre le persone rimaste uccise in un incidente ferroviario avvenuto nei pressi della cittadina meridionale tedesca di Garmisch-Partenkirchen, nelle Alpi bavaresi.

Sono diversi i feriti gravi, in questo momento sono in corso le operazioni per liberare i passeggeri dai vagoni deragliati.

Un portavoce dell’ufficio distrettuale di Garmisch-Partenkirchen, ha dichiarata alla dpa che sono diverse le persone rimaste gravemente ferite nel deragliamento.

Il treno diretto a Monaco di Baveria è uscito dai binari per ragioni ancora da determinare, ha detto un portavoce della polizia Stefan Sonntag che ha aggiunto che è in corso “una vasta operazione” per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni deragliati.

Incidente ferroviario Baviera: almeno 16 i feriti gravi

Almeno tre morti e 60 feriti, di cui 16 gravi. E’ l’attuale bilancio del deragliamento del treno. L’incidente sarebbe avvenuto verso le 12,15 e, secondo Bild, a bordo ci sarebbero stati numerosi studenti. Almeno tre i vagoni del treno ribaltati, le cause non sono ancora note. “Le persone sono state estratte dai finestrini”, ha detto un portavoce della polizia, aggiungendo che tra i feriti ci sono persone di “tutte le fasce d’età”. Per aiutare polizia, pompieri e personale sanitario si sono anche mobilitati degli elicotteri dalla vicina Austria.