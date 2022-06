La Regina Elisabetta assente alla messa in Cattedrale: come sta veramente la Sovrana? – MeteoWeek

C’è apprensione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta, la Sovrana 96enne, che negli anni si è sempre mostrata inaffondabile, negli ultimi tempi si è dovuta concedere più volte delle pause dalle sue attività, come ricorrenze o eventi.

In ultimo, la Regina non ha presenziato alla messa presso la Cattedrale di St. Paul, dove erano presenti tutti i membri della famiglia reale, inclusi Harry e Meghan. La regina dovrebbe comunque comparire di nuovo sul balcone di Buckingham Palace al termine della grande sfilata popolare.

Legittimo domandarsi come stia realmente la Regina, provata ultimamente dal Covid, dalla morte del Principe e dalla veneranda età. Anche alla luce delle rinunce a cui l’hanno costretta i medici di Corte, per tutelare la sua salute. Secondo Buckingham Palace, Elisabetta avrebbe accusato «un certo malessere», dopo la parata di apertura delle celebrazioni per il Giubileo a cui ha assistito dal balcone e quindi «tenuto conto del viaggio e delle attività richieste per partecipare», ha concluso «con grande riluttanza» di rinunciare alla messa.

Secondo quanto dichiarato dai portavoce, la regina, ieri si era goduta «immensamente», la parata inaugurale. Sul balcone era infatti apparsa in ottima forma. Ufficialmente è noto che la sovrana accusi «occasionali problemi di mobilità», infatti la scorsa settimana ha partecipato al Chelsea Flower Show a bordo di una macchinetta da golf.

La salute della Regina: la selezione dei suoi impegni

Insomma, secondo quanto rilevato, sono i funzionari di corte che selezionano in modo accurato gli impegni della regina, per evitare che questa si affatichi eccessivamente. Si ha avuto anche l’impressione che lei stessa abbia desiderio di andare o non andare in determinati luoghi – più che lecito verrebbe da aggiungere – in base ai suoi gusti. Elisabetta dovrebbe in ogni modo, ricomparire domenica, sul balcone di Buckingham Palace al termine della grande sfilata popolare.