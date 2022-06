Bossi scrive alla Regina in occasione del Giubileo: il feeling tra il ‘Senatùr’ e la Sovrana – MeteoWeek

Non è la prima volta che accade, il senatore e la Regina hanno avuto già dei precedenti scambi epistolari. Sembra strano immaginare il fondatore della Lega e la Sovrana scambiarsi delle lettere, eppure il feeling tra i due dura da diverso tempo.



Lo scorso aprile, quando il marito della Regina, il Principe Filippo, era mancato, dopo un matrimonio durato ben 73 anni, Umberto bossi aveva preso carta e penna e aveva scritto una lunga lettera.

La precedente lettera del fondatore della Lega, era carica di affetto e di vicinanza per la perdita della Sovrana, che era apparsa visibilmente e comprensibilmente prostrata dalla perdita del coniuge. La risposta non si era fatta attendere, con una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà.

“Colpita” e “grata”, riportava Paterson nella lettera, per le parole gentili di Bossi. Che oggi è tornato a scrivere raccontano alcuni beninformati all’Adnkronos, per celebrare l’epopea di una sovrana senza eguali. La missiva verrà spedita domani, per raggiungere Buckingham Palace nei tempi necessari. Le più moderne email sono naturalmente bandite, uno strumento che non si armonizza con il Regno longevo della Regina – malgrado sia nota per essere comunque una regnante aggiornata anche sui moderni progressi della tecnologia – in questo caso, tuttavia, sono previsti carta, busta e francobollo.

Corrispondenza tra Bossi e la Regina Elisabetta: i francobolli della Lega

I precedenti tra le Regina e il fondatore della Lega non mancano. Sono passati ormai 20 anni, era il ‘lontano’ 2003. Le Poste di Sua Maestà emisero una serie di francobolli a tema leghista, uno con l’effigie dell’allora ministro delle Riforme e la scritta ‘Forza Senatùr’ che campeggiava sulla sua testa.

All’epoca, le Reali Poste Britanniche, accolsero la richiesta leghista di emettere una serie di valori postali ufficiali e di corso legale ‘personalizzati’, con le tematiche tipiche del movimento padano. Oltre al fondatore della Lega, il Sole delle Alpi, la bandiera padana, Pontida, Venezia. Sono passati 20 anni, ma il feeling tra Bossi e Elisabetta resta vivo. Vediamo se anche stavolta, come nell’aprile scorso, al Senato arriverà una lettera di ringraziamento intestata Buckingham Palace.