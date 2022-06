“Ragazzi, non urlate sotto casa”. Lo prendono a coltellate nella schiena

Brutta avventura per un uomo che si è visto accoltellare alla schiena dopo uno screzio con un gruppo di giovani che disturbava sotto casa sua.

È partita una lite animata che si è conclusa quando sono spuntati fuori i coltelli.

Ieri sera a Napoli, in via Francesco Girardi, un uomo di 49 anni è stato accoltellato alla schiena da alcuni ragazzi. I Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’aggressione. Stando alle prime ricostruzioni dei militari, il ferimento sarebbe giunto al culmine di una lite coi ragazzi. Per via del loro comportamento molesto. I giovani stavano disturbando sotto casa del 49enne con urla e schiamazzi. Da qui il diverbio e il successivo accoltellamento.

L’uomo ha ricevuto le medicazioni all’ospedale Pellegrini per una ferita lacero contusa. Guarirà in una decina di giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro.