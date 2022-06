Bimba di 4 anni rischia annegamento all’acquapark: è in gravi condizioni

Nel tardo pomeriggio di ieri una bambina di soli quattro anni ha rischiato di perdere la vita nella piscina di un acquapark.

Sono stati provvidenziali i soccorsi tempestivi del padre della piccola e del personale della struttura.

Ci sono stati attimi di vero panico giovedì in un parco acquatico di Monteceneri, nel Canton Ticino, in Svizzera. È qui che una bimba milanese di soli 4 anni ha rischiato di annegare. A salvarla solo il pronto intervento del papà e dei bagnini della struttura.

Secondo la ricostruzione della polizia cantonale, l’allarme è partito attorno alle 18.50 di ieri, quando la piccina è stata trovata priva di sensi in una delle vasche dell’acquapark.

Il padre e i bagnini l’hanno subito recuperata dall’acqua e portata al sicuro iniziando a praticare le prime manovre di rianimazione. Sono poi subentrati i soccorritori della Croce verde di Lugano. La bambina infine è stata trasportata in ospedale. È in condizioni serie, ma per i medici non dovrebbe essere in pericolo di vita. Adesso la polizia cantonale condurrà gli accertamenti necessari per capire cosa sia successo.