Folgorato mentre fa la doccia, grave ragazzino di 13 anni

Mentre si trovava sotto la doccia, un ragazzino di soli tredici anni è rimasto folgorato. La scossa gli ha fatto perdere i sensi.

Per rianimarlo c’è voluto il tempestivo intervento dei soccorritori, che poi lo hanno trasferito in ospedale.

Grave incidente domestico a Casarano, in provincia di Lecce. È successo ieri, all’ora di pranzo, a un tredicenne. Mentre stava facendo la doccia nella casa di campagna del padre il ragazzino è stato folgorato da una scarica elettrica.

Sul luogo si è precipitato il personale sanitario del 118. Dopo aver rianimato l’adolescente, i sanitari lo hanno trasportato in ospedale. Adesso è ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Casarano. È in prognosi riservata, ma non correrebbe pericoli di vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri che su disposizione del magistrato inquirente hanno messo sotto sequestro il bagno dell’abitazione.