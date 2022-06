Spende 100 euro e si aggiudica una vincita di 5 milioni a lotteria scontrini

Il premio da 5 milioni aggiudicato con uno scontrino da 104, 57 euro. Un milione di euro sarà assegnato al negoziante

Una persona ha vinto 5 milioni di euro alla lotteria degli scontrini spendendo 104,57 euro a Novara. Il premio è stato aggiudicato con uno scontrino emesso il 15 ottobre 2021.

L’esercente riceverà un milione di euro. La lotteria degli scontrini, gratuita e legata al programma Italia Cashless, ha avuto inizio nel marzo 2021, e lo scopo è incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per modernizzare l’Italia e agevolare lo sviluppo del digitale.

Nell’ambito della suddetta lotteria, ci sono estrazioni ogni settimana con 15 premi da 25mila euro per chi compra e 15 premi da 5 mila euro per i negozianti, nonché estrazioni tutti i mesi con 10 premi da 100 mila euro per i compratori e 10 premi da 20 mila euro per i negozianti.

La prossima è prevista per il 9 giugno. Alla Lotteria degli scontrini sono ammessi tutti i maggiorenni che risiedono in Italia e che possono mostrare all’esercente il codice lotteria, che va richiesto su apposito sito web, ogni qualvolta si acquisti cashless. Per ogni scontrino elettronico eseguito, si assegnano biglietti virtuali. Per ogni euro che si spende si assegna un tagliando, fino a un limite di mille per scontrino.