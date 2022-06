Ai domiciliari litiga con la moglie, va dalla polizia e chiede di essere arrestato: “Meglio qui”

A seguito dell’ennesima lite con la moglie, un 35enne sottoposto agli arresti domiciliari, si è recato dalla polizia e ha chiesto di essere arrestato.

L’uomo, ha spiegato ai poliziotti che la convivenza con la moglie stava diventando impossibile.

L’uomo venerdi’ sera ha preparato la valigia e si è recato presso il commissariato di polizia Lorenteggio a Milano in via Francesco Primaticcio. Si tratta di un 35enne algerino, sottoposto agli arresti domiciliari, esasperato dai continui litigi con la coniuge, ha deciso di evadere per ‘rifugiarsi’ in prigione.

Gli agenti, hanno accertato che effettivamente l’uomo avesse violato i domiciliari e non hanno potuto fare altro che accontentarlo. Il 35enne ha spiegato ai poliziotti che la convivenza con la coniuge era diventata insostenibile. Ha raccontato che, in un’occasione, dopo una lite, era rimasto ferito ed era dovuto fin andare in ospedale per farsi medicare.