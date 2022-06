Controlli tra la movida, beccato 16enne con un coltello lungo 10 cm

Blitz dei caraninieri a Napoli, tra la movida di Posillipo e Coroglio, denunce e sequestri eseguiti nei due quartieri

Serata di controlli nei quartieri di Napoli, Posillipo e Coroglio. I carabinieri si sono addentrati tra la movida e verso le 1:30 hanno controllato un gruppo di ragazzi che si trovavano sulle rampe di Sant’Antonio.

Tra loro c’era un ragazzo di 16 anni beccato con in tasca un coltello a farfalla la cui lunghezza era di 10 cm. I militari dell’Arma lo hanno denunciato per porto abusivo di armi, e lo hanno affidato ai suoi genitori, sequestrando l’oggetto contundente.

Controlli con denunce anche nel quartiere Coroglio

Altri controlli li hanno eseguiti nel quartiere Coroglio, nei locali notturni, denunciando 5 individui per “occultamento di targa“. Le persone in questione intendevano oltrepassare la Ztl di Nisida restando impuniti, coprendo le targhe dei loro motorini e automobili per evitare di incorrere in una sanzione alquanto cospicua.

I 5 sono rientrati nelle loro case con una denuncia a piede libero e un processo che tra spese legali ecc., supererà quello della multa che hanno cercato di evitare. Sempre nello stesso quartiere, i carabinieri hanno multato un parcheggiatore abusivo e segnalato in prefettura quattro giovani che avevano assunto stupefacenti.