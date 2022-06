Meteo DOMANI martedì 7 giugno | Nuvole al nord, poco nuvoloso centro e sud

Previsioni meteo di domani, martedì 7 giugno. Cielo nuvoloso al nord, poco nuvoloso al centro e al sud. Temperature stazionarie in quasi tutto il paese.

Nord

Molte nubi compatte, con rovesci o temporali, sparsi al nord-ovest e diffusi sul resto del settentrione.

Dalla sera ancora addensamenti compatti lungo i rilievi alpini confinali e lungo le aree costiere adriatiche, con ancora rovesci o temporali sparsi su quest’ultima area e bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e sardegna

Cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi compatte ed associati rovesci o temporali sparsi, dalla sera sulle marche.

Sud e sicilia

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione.

Temperature

Minime in aumento sul Triveneto e sulla Sardegna occidentale, in diminuzione al sud e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su regioni alpine, regioni tirreniche peninsulari, Liguria, Sicilia e Puglia salentina, in aumento lungo le aree costiere adriatiche e stazionarie sul resto della penisola.

Venti

Moderati occidentali sulla sardegna; deboli variabili sul resto del paese, tendenti ad assumere regime

di brezza lungo le coste durante le ore piu’ calde della giornata, con rinforzi al nord, in occasione dei temporali.

Mari

Da poco mossi a mossi mar Ligure, Tirreno, stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.