Meteo DOMANI mercoledì 8 giugno | Cielo nuvoloso e piogge

Previsioni del tempo di domani, mercoledì 8 giugno. Nuvole e piogge al nord, al centro e più debolmente al sud. Temperature minime in diminuzione al nord, stazionarie altrove.

Nord

Iniziale estesa copertura medio-alta con addensamenti più significativi e locali deboli piogge sulle aree alpine; dal pomeriggio atteso un graduale peggioramento accompagnato da iniziali deboli precipitazioni su regioni occidentali, ovest Lombardia, Emilia e rilievi nord orientali, in trasferimento dalla sera anche al resto del nord dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, piu’ frequenti e diffusi su Lombardia orientale e su gran parte del Triveneto.

Centro e Sardegna

annuvolamenti ad evoluzione diurna su Marche meridionali e Abruzzo con deboli fenomeni convettivi, in esaurimento dal tardo pomeriggio; spesse velature sul resto del centro, in attesa di un sensibile peggioramento serale con rovesci sparsi, anche temporaleschi su nord Toscana coste marchigiane ed abruzzesi. Sulla Sardegna ampia ed innocua nuvolosita’ alta e sottile.

Sud e Sicilia

addensamenti consistenti con deboli rovesci e qualche temporale tra mattina e pomeriggio su Molise, nord Campania e Puglia, ma con precipitazioni in assorbimento dalle prime ore serali. sul resto del Meridione al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi piu’ significative in aumento pomeridiano sulla Campania e poi, dalle ore serali anche su Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, seppur ancora in un contesto asciutto.

Temperature

minime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia-romagna occidentale, Sardegna, Lazio centromeridionale, Appennino meridionale e Sicilia orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento su Lombardia, nord Veneto, rilievi friulani e Toscana settentrionale; in flessione sulle aree pedemontane piemontesi, restante territorio di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna orientale, Sardegna, bassa Toscana, Lazio, regioni centrali adriatiche, Molise, Campania, Sicilia occidentale e meridionale; stazionarie altrove.

Venti

da moderati a forti occidentali sulla Sardegna; deboli o moderati da ovest sulle regioni tirreniche e restanti zone appenniniche, e intorno sud sulle estreme aree ioniche; deboli variabili sul resto del paese.

Mari

da mossi a molto mossi i mari a nord della Sardegna; da poco mossi a mossi canale di Sardegna e Ionio settentrionale; mossi gli altri bacini, con moto ondoso in intensificazione serale al largo del mar Ligure.