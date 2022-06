Milano, turista derubato in pieno centro di un orologio da 250 mila euro

L’orologio è un Richard Mille, modello da collezione dedicato all’ex ferrarista Felipe Massa. Ecco cosa è accaduto

Un uomo di 37 anni dell’Uzbekistan è stato assalito e derubato di un orologio da collezione, un Richard Mille, del valore di 250 mila euro. È accaduto a Milano.

Si tratta di un modello da collezione che omaggia l’ex ferrarista Felipe Massa. Il turista uzbeko è stato assalito ieri pomeriggio a Milano, in pieno centro, verso le 15:40 in via Manzoni, vicino piazza Scala.

L’uomo stava passeggiando quando tre persone lo assalgono da dietro: lo spingono, gli portano via l’orologio e poi fuggono a piedi. Alcune ore dopo, in piazza San Babila verso le 23:30, un altro episodio di quel genere. Sempre tre malviventi, che non si sa se siano gli stessi che hanno aggredito il turista uzbeko, che prendono di mira un anziano di 76 anni. Dopo averlo attorniato, lo spingono e gli rubano un Vacheron-Costantin da 20 mila euro.