Strage di fedeli in Nigeria, parla la diocesi: “Ancora ignoti autori del massacro, nessun sacerdote rapito”

Nessun sacerdote rapito durante l’attacco di ieri alla chiesa nigeriana di San Francesco di Owo, nello Stato di Ondo.

Lo ha comunicato la diocesi di Ondo. Ancora avvolta nell’oscurità l’identità del commando autore dell’orrenda carneficina.

Pentecoste di sangue in Nigeria, dove ieri un commando di uomini armati ha fatto una strage nella chiesa di San Francesco di Owo, nella parte sud-occidentale del Paese. Gli aggressori hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue: almeno 50 le vittime e un numero imprecisato di feriti, riporta la stampa. “Gli assalitori – spiega una nota della diocesi nigeriana diffusa dall’agenzia Fides – hanno provocato numerose vittime e feriti. L’identità degli assalitori rimane sconosciuta mentre il massacro ha devastato la comunità. Tutti i preti e il Vescovo sono salvi e nessuno di loro è stato rapito come riportato da alcuni social media”.

Il Vescovo: pregare per la pace in Nigeria

Il comunicato diocesano invoca poi un “intervento definitivo di Dio per restaurare la pace e la tranquillità” in Nigeria. “Il Vescovo – conclude la nota – chiede a tutti di mantenere la calma, di rispettare la legge e di pregare per la pace e il ritorno della normalità nella nostra comunità, nel nostro Stato e nel nostro Paese”.