Salva due bimbi in mare ma poi muore annegato: aveva 42 anni

Il gestore di un lido a Castel Volturno è morto dopo aver salvato due bambini dall’annegamento. Ecco cosa è successo

Il gestore del lido Il Gabbiano, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, è morto a causa di un infarto dopo aver messo in salvo due bambini che stavano affogando.

Rahhal Amarri, marocchino, aveva 42 anni. Quando ha notato i due bambini essere in difficoltà in acqua, e che gridavano per chiedere aiuto da chi si trovava sulla battigia, non ha perso tempo e si è tuffato per metterli in salvo, con l’aiuto di un altro uomo che era in spiaggia.

Purtroppo, però, il 42enne ha avuto un malore poco prima di raggiungere la riva ed è deceduto. Quando sono arrivati i soccorsi non si è potuto far nulla per rianimarlo, a causa di un infarto. La procura di Santa Maria Capua Vetere farà i dovuti accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.