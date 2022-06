La storia di Calippo: condannati ex padroni per averlo abbandonato

Gli ex proprietari del cane Calippo, dopo averlo abbandonato, ora hanno subito una condanna e dovranno anche versare un risarcimento

La storia di Calippo, cane abbandonato dai proprietari, si conclude con una sentenza di un certo rilievo. Calippo dopo l’abbandono, era stato condotto subito da un veterinario perché versava in condizioni davvero molto gravi.

Lì è stato accudito finché non è definitivamente guarito. L’Enpa ha sporto denuncia ai carabinieri e dopo l’inchiesta dei militari che hanno sentito parecchie testimonianze, tra cui quella di una vicina di casa dei proprietari che, dopo aver riconosciuto il cane da una foto su Facebook postata da Enpa Faenza, si è giunti a rintracciare i due padroni del cane, che lo avevano abbandonato.

L’Enpa si è costituita parte civile e ieri, a Ravenna, il giudice ha condannato la coppia che lo ha abbandonato a 5 mesi di reclusione e al pagamento di euro 2.500 per risarcire il danno. Le ragioni del verdetto saranno disponibili tra 90 giorni.

Enpa:«Abbandonare gli animali è un reato»

Il presidente nazionale dell’Enpa, Carla Rocchi, ha spiegato che si tratta di un verdetto molto importante, poiché grazie all’inchiesta portata avanti dai carabinieri dell’Arma e all’aiuto dei cittadini, si è potuto identificare i responsabili dell’abbandono del cane, cosa che effettivamente non succede spesso quando accadono cose simili.

«Questa condanna per maltrattamento, purtroppo non vi è stata prova provata del reato di uccisione di animali per il fratellino morto, è molto importante perché ricorda ancora una volta che abbandonare gli animali è un reato e chi compie gesti orribili come questo deve rispondere anche di fronte alla legge e prendersi le conseguenze penali. Un monito per tutti in vista dell’estate, periodo che purtroppo continua a essere il più gettonato per gli abbandoni degli animali, non solo cani ma anche tanti gatti e conigli», conclude la presidente dell’ente per la tutela degli animali.

Calippo, dopo aver trascorso una fase di riabilitazione ha trovato una nuova famiglia che lo ha accolto.