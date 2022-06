Delitto De Santis-Manta, killer condannato all’ergastolo

Antonio De Marco, reo confesso killer di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, ha avuto il massimo della pena

Condannato all’ergastolo Antonio De Marco, reo confesso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, fidanzati, morti per mano dello studente di Casarano (Lecce) il 21 settembre 2020.

L’omicidio è occorso in via Montello, a Lecce, nell’appartamento che per mesi avevano condiviso con De Marco. Per il killer non si è disposto l’isolamento diurno per 12 mesi, come chiesto dalla Procura che invece ha visto accolta la richiesta del massimo della pena per il giovane studente.

In aula il killer non c’era e neppure i suoi genitori. Presenti i familiari dei due giovani uccisi.

Il delitto De Santis-Manta

Era il 21 settembre 2020 e il primo giorno di convivenza per Eleonora e Daniele. Da poco passate le 20:30, i due giovani che avevano apparecchiato per cenare, si sono trovati di fronte, in pochi minuti, in via Montello a Lecce, un tizio col volto coperto, che poi si è scoperto essere De Marco, e quella che doveva essere una serata d’amore si è trasformata in un film horror.

79 i fendenti inferti sui corpi di Eleonora, 30 anni, originaria di Seclì (Lecce) che lavorava all’Inps di Brindisi e Daniele De Santis, 33 anni, di Lecce, con un coltello da caccia di grosse dimensioni. A ucciderli Antonio De Marco, per l’appunto, 23 anni, di Casarano (Lecce), che aveva vissuto nella stessa abitazione come coinquilino. Oggi per lui la sentenza di condanna all’ergastolo.