La Russia accusa gli Usa di aver diffuso il vaiolo delle scimmie, ma stavolta lo fa senza prove

Le nuove accuse di Kirillov sui biolaboratori in Nigeria sembrano avere il solo scopo di rafforzare la propaganda anti-occidentale in Russia.

Si continua a discutere nel mondo delle gravissime accuse che il Ministero della Difesa Russo ha lanciato nei confronti degli Stati Uniti sui biolaboratori in Ucraina. Sono dieci i siti individuati e denunciati da Kirillov su suolo ucraino. Laboratori in cui secondo Mosca si sarebbero condotti pericolosissimi esperimenti di gain of function, per manipolare agenti patogeni allo scopo di creare infezioni “altamente pericolose”.

Ma nelle ultime settimane, Mosca è andata oltre i presunti esperimenti condotti in Ucraina, per denunciare come la stessa pratica gli Stati Uniti l’abbiano condotta anche in Nigeria, dove la Casa Bianca ha sotto il suo controllo quattro laboratori biologici. E l’accusa di Kirillov è che da uno di questi siti, sia stato creato e diffuso il vaiolo delle scimmie recentemente comparso nel vecchio continente. Il capo russo delle truppe di protezioni dalle radiazioni a supporto della sua tesi ha citato un rapporto recentemente redatto dall’Oms: “Secondo il rapporto dell’OMS, il ceppo dell’Africa occidentale dell’agente patogeno del vaiolo delle scimmie è originario della Nigeria, un altro paese in cui gli Stati Uniti hanno dislocato la propria infrastruttura biologica. Secondo le informazioni disponibili, ci sono almeno quattro laboratori biologici controllati da Washington in Nigeria”.

Nella nazione nigeriana sono effettivamente presenti quattro biolaboratori controlli direttamente dagli Usa nelle città di Zaria, Lagos e Abuja.

Accuse molto pesanti che i media russi hanno immediatamente rilanciato aggiungendo un nuovo tassello nella propaganda contro l’Occidente. Propaganda che, sul vaiolo delle scimmie, nei programmi russi ha sfiorato il ridicolo, come quando la famosa conduttrice televisiva Olga Skabeeva ha affermato che “forse non è una coincidenza, la maggior parte dei Paesi, i cui omosessuali si sono ammalati di vaiolo, forniscono armi al regime di Kiev. Sono cose che succedono, no?”

Subito dopo le accuse arrivate da Mosca, l’NCDC, il centro nigeriano per il controllo delle malattie, ha smentito le dichiarazioni di Kirillov, smentendo categoricamente qualsiasi legame tra il vaiolo delle scimmie e le ricerche biologiche condotte nei laboratori della nazione.

Pfizer e Moderna secondo Kirillov sono state chiamate a collaborare nei biolaboratori ucraini

Se la denuncia russa e i sospetti sui laboratori nigeriani, non trovano al momento dei veri riscontri fattuali, molto diverso è invece il discorso sui biolab in Ucraina.

Una delle ultime accuse lanciate da Kirillov riguardano due case farmaceutiche che hanno letteralmente conquistato il mondo dopo la pandemia. Pfizer e Moderna secondo i russi sarebbero state coinvolte direttamente dagli Usa nei laboratori ucraini. E il motivo sarebbe legato al fatto che gli Stati Uniti hanno deciso di lavorare all’approvazione di nuovi farmaci in terra straniera per aggirare i severi standard sulla loro approvazione.

Accusa che non andrebbe presa sottogamba in quanto gli Usa hanno già dimostrato di essere disposti ad aggirare la legge quando serve. Lo scandalo tirato fuori lo scorso anno dal think thank repubblicano Project Veritas ha infatti fatto emergere l’ambiguità della Darpa, l’agenzia statunitense, sul tema. I documenti desecretati e pubblicati grazie la richiesto di accesso agli atti (FOIA) hanno mostrato al mondo come la Darpa abbia negato l’autorizzazione per esperimenti biologici di gain of function alla EcoHealth Function su suolo americano. Progetto che però è in seguito misteriosamente ricomparso in un laboratorio internazionale in Cina, finanziato direttamente con fondi americani e sotto l’egida di Anthony Fauci.

Nel mirino dei russi, anche il laboratorio di Kharkiv, a cui le autorità sono riuscite ad accedere dopo la conquista della città. Kirillov, in una nota pubblicata in seguito dalla Tass ha dichiarato che “La Russia ha le prove di esperimenti biologici condotti dal Pentagono su pazienti di ospedali psichiatrici vicino a Kharkiv”.