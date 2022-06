Basma scomparsa nel nulla: quel giorno è stata fotografata insieme a una persona

Basma non si trova da 9 giorni, si ipotizza una fuga per evitare un matrimonio combinato. Ci sono alcuni indizi che farebbero pensare che sia stata aiutata da qualcuno.

Nuovi indizi sul caso di Basma, la ragazza pachistana 18enne residente in provincia di Padova, scomparsa il 31 maggio. Secondo gli investigatori è stata fotografata in compagnia di una persona proprio nel giorno della sua sparizione.

Una enorme rete di bugie circonda la vita della giovane, la prima era che fingeva di continuare ad andare a scuola ogni mattina, nonostante le lezioni fossero terminate da una settimana. Ogni giorno usciva di casa intorno alle ore 7 per prendere l’autobus per poi fermarsi in un bar della zona.

Avrebbe dovuto usare questo tempo per preparare gli esami per la fine della triennale con indirizzo turistico del centro di formazione professionale Lepido Rocco di Castelfranco che frequentava. Ma invece stava spesso al telefono a parlare con una amica usando il profilo della cugina residente in Inghilterra. Ignoto il contenuto di queste conversazioni anche ai suoi amici di scuola.

FUGA DAL MATRIMONIO COMBINATO?

Secondo alcuni elementi potrebbe essere fuggita per evitare un matrimonio combinato impostole dalla famiglia. Il padre però nega. “Io non avevo nessuna intenzione di organizzare un matrimonio combinato. Ora vogliamo solo che torni, si può sistemare tutto. Basma, torna a casa e sposa chi vuoi” afferma il genitore in una dichiarazione. Per gli inquirenti questi sono indizi che proverebbero la fuga di Basma, intanto sono alla ricerca delle persone con cui discuteva in rete per acquisire il contenuto di queste conversazioni e capire dove possa essere scappata. Lo scorso anno Basma aveva lavorato come hostess in un hotel, lavoretto che le aveva permesso di mettere da parte un po’ di denaro che potrebbe essere stato usato per la fuga.

CHI FREQUENTAVA BASMA?

Rimane l’interrogativa di chi sia la persona con cui è stata fotografata il giorno della scomparsa. Una persona forse che potrebbe averla aiutata nella fuga e con la quale potrebbe ancora essere in compagnia. Le telecamere di sicurezza del Caffè la riprendono la mattina alle 9 e 30 mentre si dirige alla fermata dal bus con questo individuo del quale non si conosce nemmeno l’età approssimativa o il sesso.