Basma, scomparsa a 18 anni: forse è scappata da un matrimonio combinato – MeteoWeek

Basma è una ragazza di 18 anni, di lei non si hanno notizie dallo scorso 31 maggio. È una ragazza pakistana, di Galliera Veneta (Padova).

Il telefono cellulare della 18enne è spento da giorni. Sono ritenuti poco credibili dagli investigatori gli avvistamenti avvenuti nei giorni scorsi.

Basma Afzaal forse è fuggita all’estero, scappata da un matrimonio combinato a cui la famiglia l’avrebbe destinata. Una vicenda terribile simile a quella di Saman Abbas. Forse la 18enne è fuggita in Francia per raggiungere un ragazzo conosciuto online di cui si sarebbe invaghita.

Basma, in fuga da un matrimonio combinato?

Questo è quanto trapelato dalle indagini che stanno svolgendo i carabinieri di Padova in questi giorni, per arrivare alla soluzione di una vicenda che per ora ha dei tratti ancora nebulosi. La giovane è stata vista l’ultima volta lo scorso 31 maggio, nel centro della Castellana, al bar Roma. Da alcuni giorni la giovane, non si recava più a scuola ma frequentava alcuni locali della zona.

Secondo i militari, la sua fuga non è qualcosa di improvviso ma un piano ben studiato da tempo. Ai carabinieri sono giunte alcune segnalazioni di avvistamenti della 18enne, ma tutte risultate poco credibili. Il segnale del cellulare della ragazza, spento da giorni, porta all’estero. Non è noto, per il momento, come sia avvenuto il viaggio.