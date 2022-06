Addio a Sabrina, morta a 20 anni in un sinistro in moto: sepolta in abito da sposa

I funerali si sono svolti a Bari ieri, mercoledì 8 giugno. Tanta commozione durante le esequie.

Si sono tenute ieri le esequie per dare l’ultimo saluto a Sabrina Sassanelli, 20 anni, morta nella notte tra il 4 e il 5 giugno in un drammatico sinistro occorso a Bari in via Trisorio Liuzzi.

Tanta la commozione delle persone intervenute al funerale. Familiari, amici e conoscenti hanno dato l’ultimo addio a Sabrina, che purtroppo non ce l’ha fatta a causa della gravità delle lesioni riportate in seguito al tragico impatto.

Palloncini rosa e bianchi, applausi e tanto dolore per una ragazza che è tornata in Cielo troppo presto. In molti hanno espresso cordoglio per i familiari. Il funerale è cominciato alle ore 17 nella parrocchia di San Marcello e il parroco Andrea Favale ha detto che alle esequie era presente “un popolo“.

Tra i presenti numerosi coetanei della ventenne, che indossavano una maglietta bianca, in segno di purezza e dello stesso colore dell’abito da sposa con cui hanno vestito Sabrina, «perché i suoi parenti hanno affermato che questo era il suo matrimonio finale e non un funerale».