Si tratta di due marocchini di 33 e 47 anni, ritenuti autori di almeno 5 rapine a Milano.

La Polizia di Milano ha arrestato due marocchini di 33 e 47 anni, con l’accusa di aver compiuto cinque rapine ai danni di anziane over 60 a Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi Venezia tra settembre e ottobre dello scorso anno.

La polizia ha studiato le mosse dei rapinatori dopo aver sentito le testimonianze delle vittime che hanno sporto denuncia. Gli inquirenti, guidati dalla procura, hanno rintracciato lo stesso modo di agire che li ha portati a considerare il fatto che gli autori delle rapine potessero essere le stesse persone.

Rapinavano donne anziane: il modus operandi

I rapinatori, sceglievano attentamente le anziane da derubare, donne di un’età compresa tra i 60 e gli 80 anni, che in genere indossavano dei preziosi d’oro ben in vista e che potevano essere loro tolti portandoli via con violenza. Molto simile anche l’ora in cui operavano, nel tardo pomeriggio, quando le vittime rientravano a casa, non accompagnate.

Dopo averle seguite fino alle proprie abitazioni e atteso il momento favorevole per mettere in atto i loro piani, agivano. Il primo immobilizzava alle spalle l’anziana, l’altro le strappava via il monile d’oro per poi darsela a gambe.

Determinante ai fini dell’inchiesta, la rapina occorsa il 25 ottobre scorso, in via Predabissi, quando i due malviventi sono stati filmati dalle videocamere di sicurezza del condominio: anche se portavano la mascherina, durante le indagini i poliziotti li hanno riconosciuti per pregresse attività di inchiesta.