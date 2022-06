Ritrova i suoi ex compagni di liceo sui social, dopodiché li truffa

Un uomo di 51 anni di Milano sconterà una pena di 3 anni e 4 mesi e dovrà restituire il capitale investito, pari a 230 mila euro.

Matteo Orrù, 51 anni, nato a Milano, ha ricevuto una condanna in primo grado a tre anni e quattro mesi per truffa, con obbligo di restituzione del capitale a cinque persone, per un totale di 230 mila euro.

L’uomo aveva rintracciato ex compagni di scuola sui social a cui aveva proposto investimenti che avrebbero fruttato rendite molto consistenti e poi non ha ridato nemmeno un euro. Resta il dubbio, tuttavia, che l’uomo abbia potuto truffare non solo gli ex compagni di scuola e loro conoscenti, ma anche professionisti e manager di livello, che avrebbero scelto di non denunciare, anche per non sembrare degli sprovveduti.

Da quanto hanno raccontato le vittime, il 51enne era un uomo molto persuasivo. «Riusciva a farsi passare per uno che ce l’aveva fatta», dicono quelli che ormai sono suoi ex amici. «Lo conosco dal 1986, andavano al Carducci insieme. Ci siamo persi di vista fino a riprendere i rapporti nel 2014, tramite un social network. Diceva che si occupava di coaching aziendale». E, probabilmente, questa era l’unica cosa vera. La truffa, da quanto emerge dalle accuse, partiva quando l’imputato parlava della sua «attività immobiliare», che a sua detta, sarebbe stata fonte di guadagni sicuri.

Uno degli altri truffati racconta che nel giugno 2017 ricevette una proposta a prendere parte a un’operazione inerente un immobile «in via De Amicis, che avrebbe dovuto essere ristrutturato, frazionato e rivenduto con un buon profitto». L’uomo che parla è un manager che nella vita ha avuto successo e che lavora tra Italia e Usa. Lui, con questo investimento ha perso 70 mila euro.

«Gli versai subito 50 mila euro con un bonifico. A fine novembre disse che l’investimento aveva generato un’ottima rendita e mi propose un altro affare su un progetto immobiliare in viale Monterosa. Poi lo incontrai in quelli che diceva essere i suoi uffici di Milano 2, che mi colpirono molto. Ero felice di vedere che il mio vecchio amico avesse avuto successo imprenditoriale, così come emergeva dall’aspetto degli uffici stessi e dai suoi racconti. Lo conoscevo da 40 anni, dai banchi di scuola e non ci eravamo mai persi di vista. Mi fidavo di lui», ha chiosato l’uomo.

La truffa prevedeva una proposta di investire capitali in finti affari immobiliari, e addirittura di investire in un’azienda di cosmetica che un quasi sicuramente fantomatico “fondo arabo” avrebbe avuto interesse a comprare per 4 milioni di euro.

Quando, tuttavia, i vecchi amici chiedevano di avere info sui loro investimenti, allora si sprecavano scuse e finte promesse. E se qualcuno, che giustamente si risentiva, alzava i toni, il 51enne gli inviava diffide da parte di un noto studio legale di Milano, che naturalmente non sapeva niente di Orrù.

Intanto, mentre la procura investigava, i rapporti con i vecchi amici di scuola si erano già deteriorati.