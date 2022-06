Elicottero disperso tra Emilia e Toscana: a bordo 7 persone

Un elicottero con a bordo sette persone, di cui sei stranieri e un italiano (il pilota), è disperso. Sono scattate le ricerche

Un elicottero che trasportava sette pilota, di cui sei stranieri e il pilota italiano, è disperso da stamane. Sono scattate le ricerche tra Modena e Lucca.

Da quanto si apprende, il velivolo sarebbe decollato stamattina nell’area di Lucca e l’ultima segnalazione lo individuerebbe nella zona montuosa della provincia di Modena, al confine con la Toscana. Vigili del fuoco e soccorso alpino stanno operando per cercare l’elicottero.

L’elicottero era partito verso le 10 dall’aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca con destinazione Pavullo del Frignano, in provincia di Modena. Le ricerche si stanno muovendo perlustrando l’area al confine tra Lucca e Modena e soprattutto l’area tra Pievelago e San Pellegrino in Alpe.