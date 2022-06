Erasmus a Parigi, falciato da un’auto pirata: muore a 23 anni Luigi Villamagna

Era in Erasmus a Parigi, ma viene travolto da un’auto pirata: muore a 23 anni Luigi Villamagna. Le autorità locali stanno indagando per risalire al responsabile.

Una vita spezzata in pochi attimi. Aveva solo 23 anni Luigi Villamagna, giovane studente che “frequentava con grande successo la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche”. Iscritto all’Università di Bologna, il ragazzo è rimasto tragicamente vittima di un incidente stradale, avvenuto durante il suo periodo di permanenza a Parigi, per uno scambio Erasmus.

A strappargli la vita è stata un’auto pirata. Ora ricercata dalle autorità locali, la persona che era alla guida dell’auto che l’ha ucciso, l’ha travolto mentre stava attraversando la strada. E invece di prestare soccorso, è scappata senza che nessuno potesse bloccarla, facendo perdere le sue tracce.

Falciato mentre attraversava sulle strisce

Luigi Villamagna si trovava a Parigi per studiare presso l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Era impegnato nel progetto Erasmus, che avrebbe arricchito i suoi studi e la sua carriera di universitario. Da quello che viene riportato dal quotidiano online Vasto Web, il ragazzo era originario di Vasto (Chieti), ed si era laureato in Filosofia a L’Aquila.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato rovinosamente falciato da una macchina, mentre si trovava ancora sulle strisce pedonali. L’investitore non si è fermato a prestare soccorso, e anzi, si è dato alla fuga. Ora è ricercato dalle autorità locali, che stanno lavorando sul caso per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Ed è lutto nella comunità in cui viveva il giovane, così come anche nella comunità di origine. Attorno alla famiglia si stringono amici e affetti.

I messaggi di cordoglio

Avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 9 luglio. Ma non ha fatto in tempo, e ha invece lasciato soli la mamma Rita, il papà Nicola, la sorella Giulia, i nonni Nicola, Lidia e Luigi. Sulla drammatica vicenda si è espresso anche il sindaco Francesco Menna. “Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna, il giovane studente vastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze”, ha dichiarato il primo cittadino in una nota ufficiale. Ora si attende il rientro della salma in Italia, così da poter organizzare i funerali del giovane.

La tragica notizia è stata riportata anche da Unibo Magazine, giornale online dell’Università di Bologna. “L’Alma Mater piange la tragica scomparsa del suo studente Luigi Villamagna. La comunità accademica tutta si stringe alla famiglia dello studente, deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a Parigi per uno scambio Erasmus”, si legge nella nota ufficiale. Ma un messaggio di cordoglio è stato lasciato anche dal rettore dell’Università: “Il Rettore Giovanni Molari esprime alla famiglia, agli amici, ai compagni del nostro studente il profondo cordoglio di tutta l’Alma Mater”.