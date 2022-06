Gli fa credere di essere innamorata e si fa regalare denaro: condannata

Una vera e propria “truffa d’amore” che era costata all’uomo oltre 20mila euro. Ma alla fine il giudice l’ha condannata a una pena esemplare.

Per il giudice si tratta di truffa sentimentale e per questo ha condannato una ragazza di 26 anni a una pena, dopo patteggiamento, pari a 6 mesi di carcere per avere indotto un uomo di 50 anni a credere di essere innamorata di lui.

La donna aveva riempito il suo telefono con messaggi dolci facendogli immaginare un futuro d’amore insieme, lui per ripagare questo sentimento le avrebbe fatto diversi doni, prima cifre intorno ai 2mila euro ricevuti tramite ricarica Postepay, poi un altro da 900 euro. Infine la stangata da ben 20mila euro. In totale circa 22mila euro in contanti.

Una vera e propria truffa a cui però la vittima si è infine sottratta ricorrendo alla denuncia. La ragazza in questione si chiama Magdalena Tafta ed è originaria della Romania, il fatto risale al 2019. Per il pm la donna ha “indotto in errore la persona offesa, in modo da procurarsi un ingiusto profitto con pari danno“.

IL CASO CAZZANIGA

In molti ricorderanno un caso simile sebbene più eclatante, quello dell’ex-pallavolista azzurro Roberto Cazzaniga che fu truffato da una “finta fidanzata” brasiliana conosciuta sui social. L’atleta consegnò alla truffatrice e una sedicente amica una cifra intorno ai 700mila nel giro di 15 anni, ma alla fine aveva denunciato l’accaduto alla guardia di finanza e raccontato tutto alla trasmissione televisiva Le Iene.