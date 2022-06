Stop alle auto a benzina e a diesel dal 2035

Il parlamento europeo nella giornata di ieri ha votato un provvedimento che impedisce la vendita in UE dei “motori termici” a partire dal 2035. E’ una rivoluzione.

Niente più auto a benzina e a diesel, a partire dal 2035. La decisione, rivoluzionaria e abbastanza clamorosa anche per le tante conseguenze di natura politica, economica e sociale che sottintende, è stata presa ieri pomeriggio a maggioranza dal Parlamento Europeo.

Votazione storica

339 voti a favore, 249 contrari e qualche astenuto: così il Parlamenti dell’UE ha votato il provvedimento – contenuto nel pacchetto di misure per ridurre le emissioni inquinanti denominato “Fit for 55” – che impedirà a partire dal 2035 di vendere in Europa vetture alimentate a diesel o a benzina. La decisione, come si osserva anche dal conteggio dei voti, non è stata di certo unanime: una importante fetta di parlamentari europei ha dato voce ai molti dubbi che una decisione del genere prevede.