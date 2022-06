Aggredisce madre per soldi e le spacca una finestra: trentaquattrenne in manette

Finisce in galera un trentaquattrenne che estorceva denaro alla madre. Una costante, che però questa volta è sfociata in violenza.

In precedenza non il comportamento aggressivo dell’uomo non era mai finito in un verbale di denuncia.

A Napoli un uomo di 34 anni ieri è finito agli arresti. Il motivo? Aver aggredito l’anziana madre per farsi dare denaro da lei. Pretendeva soldi e così per convincerla ha rotto il vetro di una delle finestre di casa. Non era la prima volta. L’ultima solo poche ore prima, quando l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – aveva estorto trenta euro alla genitrice. Ma la donna non aveva mai presentato denuncia, malgrado l’atteggiamento aggressivo del figlio fosse abituale.

Stavolta però la donna ha deciso di chiamare il 112 e i carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti, arrestando il figlio violento. Il quale, malgrado la presenza dei militari dell’Arma, ha cercato di aggredire la madre. Adesso si trova in carcere, in attesa di giudizio. Per lui c’è l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia.