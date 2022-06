Assicura il furgone per telefono, ma è una truffa: denunciata finta assicuratrice

Denuncia per una donna che ha simulato di essere un’operatrice di una compagnia assicurativa. Che però non esisteva.

Dopo aver intascato il premio assicurativo, la finta assicuratrice è sparita coi soldi della truffa.

A Norcia, dopo quasi un anno di indagini, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla procura una donna campana. È accusata di truffa ai danni di un uomo del posto.

Gli aveva detto di far parte di una compagnia di assicurazioni. Una parte che aveva già recitato più volte. Come nel luglio del 2021, quando aveva intavolato una trattativa per telefono con la sua vittima. Oggetto della telefonata: il rinnovo della responsabilità civile del furgone. Successivamente la truffatrice avrebbe convinto l’uomo a sottoscrivere il contratto su un sito internet. Dopodiché la presunta assicuratrice è passata all’incasso. Chiedendo il pagamento dell’intero premio assicurativo di 792 euro, da versare su una carta ricaricabile.

Dopo alcuni giorni la vittima, non avendo avuto più alcuna notizia, ha cercato di ricontattare la donna. Senza successo. E così, dopo aver realizzato di essere stato truffato, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri. Che alla fine delle indagini hanno identificato e denunciato per truffa la finta assicuratrice, già nota alle forze dell’ordine per truffe analoghe messe in piedi sempre con lo stesso metodo in diverse altre regioni italiane.