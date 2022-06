Carburanti, nuovo round di rincari, benzina oltre i 2 euro

Nuovo round di rincari per quanto concerne i carburanti. Ecco quali sono gli aumenti e su quali tipi

Nuovo round di rincari in merito ai carburanti. Dopo che le quotazioni dei prodotti del petrolio nel Mediterraneo hanno visto ieri pesanti aumenti, le compagnie riprendono a far salire oggi i prezzi consigliati.

E dunque, Eni alza di due centesimi il diesel, Tamoil di un centesimo sia diesel sia benzina, IP e Q8 alzano di due centesimi tutti e due i suddetti carburanti. Crescono ancora i prezzi di benzina e diesel, che ormai in media sul territorio hanno oltrepassato i 2 euro tranne che per il diesel self.

Nello specifico, come riporta il Quotidiano Energia, il prezzo media nazionale sulla benzina self ha avuto un rincaro di 2,018 euro/litro (2,009 prima), con i marchi che vanno dai 2,010 e 2,038euro/litro. Mediamente, il diesel delf va 1,939 euro/litro (prima 1,924), con i marchi che oscillano tra 1,938 e 1,953 euro/litro.

Per quel che concerne invece il servito, la benzina in media cresce di 2,144 euro/litro contro i 2,134 precedenti, con i marchi il cui prezzo medio va tra 2,097 e 2,224 euro/litro. In media, il diesel servito si attesta tra 2,072 euro/litro (prima era 2,055), con le compagnie che praticano prezzi tra 2,025 e 2,144 euro/litro. Infine, per il Gpl i prezzi vanno da 0,836 a 0,850 euro/litro. Per il metano, il costo medio oscilla tra 1,717 e 1,900.