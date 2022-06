Dazn, le nuove tariffe per guardare il campionato di Serie A 2022-2023

Due differenti modalità, ossia profilo premium e profilo standard: ecco i prezzi e le opzioni

A breve prenderà il via la comunicazione di Dazn ai propri clienti per i nuovi abbonamenti per guardare il prossimo campionato di serie A, stagione 2022/2023.

Come scrive il Sole 24 Ore, saranno possibili due opzioni differenti. Nello specifico, abbonarsi al profilo “premium”, il cui prezzo è di 39,99 euro al mese, o al profilo “standard”, il cui costo è 29,99 euro. Abbonandosi a un profilo premium sarà possibile vedere un contenuto di sport allo stesso tempo anche da due differenti dispositivi che sono distanti, non sulla “rete domestica”.

Nel secondo caso, sarà possibile usare un dispositivo alla volta o anche allo stesso tempo su due differenti dispositivi purché si trovino all’interno della stessa abitazione. Si tratta di un cambio che va letto anche nell’ottica di utilizzo fraudolento dell’abbonamento.