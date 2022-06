Aumenta ancora il prezzo della benzina: al self oltre i 2 euro al litro

I prezzi dei carburanti continuano a salire, con il prezzo medio della benzina al self service che oltrepassa i 2 euro

Continua a salire il prezzo della benzina, tant’è che, come riporta Quotidiano energia, la tariffa media della benzina al self service ha oltrepassato i 2 euro.

Nello specifico, secondo i dati aggiornati a ieri, mercoledì 8 giugno, la benzina al self costa 2,009 euro al litro (da 1,985), con i diversi marchi inclusi tra 1,998 e 2,033 euro al litro. Il costo medio del diesel self tocca gli 1,924 euro/litro (prima era 1,896), con i marchi tra 1,922 e 1,945 al litro. Per quel che concerne il servito, per la benzina si ha un costo medio che sale a 2,134/litro (prima era 2,118).

Dall’elaborazione dei suddetti dati annunciati dai gestori all’Osserva prezzi del Mise, con aggiornamento occorso l’8 giugno, la media del diesel servito raggiunge 2,055 euro/litro (prima era 2,034), con i marchi i cui prezzi medi si aggirano tra 2,010 e 2,135 euro.

Per quel che riguarda il Gpl, i prezzi sono compresi tra 0,833 e 0,851 euro/litro. Il prezzo in media del metano è tra 1,720 e 1,931.