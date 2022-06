Strage di Vicenza: per i medici l’assassino era riabilitato e non pericoloso

Un doppio femminicidio, ordigni esplosivi sparsi per la zona, una fuga pericolosa e le violenze alla ex-moglie. Ma la relazione su Zlatan Vasiljevic dei medici dell’Ulss 8 di Vicenza affermava che non era pericoloso, per questo aveva ottenuto uno sconto sulla pena ed era libero.

Per i medici era un uomo riabilitato e non pericoloso, per questo motivo libero di poter circolare. Ma Zlatan Vasiljevic ha invece ucciso l’ex-compagna Lidja Miljkovic, fatto esplodere alcuni ordigni, ucciso anche la fidanzata Gabriela Serrano e infine si è dato alla fuga dalle forze dell’ordine prima di suicidarsi.

La strage di Vicenza poteva essere evitata se la Corte d’Appello di Venezia avesse scelto diversamente nei suoi confronti dopo la sentenza di secondo grado del processo per maltrattamenti e lesioni aggravate per avere picchiato selvaggiamente la Lidia, madre di due ragazzi di 13 e 16 anni, suoi figli. Ma i medici interpellati avevano dato “prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri reati“. La decisione aveva coinvolto i medici dell’Ulss 8 di Vicenza dopo un procedimento terapeutico che aveva anche escluso la terapia farmacologica.

UN UOMO PERICOLOSO

Ma Vasiljevic era un uomo estremamente violento. Lo conferma anche quanto subito dall’ex-moglie alla quale le botte e le minacce era seguito anche un coltello puntato in gola. Era stato in carcere per 9 giorni per poi essere trasferito ai domiciliari per 9 mesi. Si era poi messo a combattere contro la dipendenza da droghe e alcol tramite un programma di rieducazione.

Nonostante ciò il gip Roberto Venditti specificava di “mantenere estrema cautela nella valutazione positiva di un percorso solo di recente avviato“. Nel 2020 aveva iniziato a lavorare e per questo motivo gli erano stati revocati gli arresti domiciliari. Sebbene avesse ancora un divieto di avvicinamento a Lidia e ai figli, aveva ottenuto uno sconto della pena ed era quindi libero.