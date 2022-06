Trovato morto a 19 anni, giallo sulla morte del Tiktoker. Il suo ultimo video: “Chi altro morirà giovane?

Trovato morto a 19 anni, giallo sulla morte del Tiktoker Cooper Noriega. Il suo ultimo video: “Chi altro morirà giovane?”. Nessun segno di violenza, disposta l’autopsia sul cadavere.

Cooper Noriega, una star di TikTok con oltre 1,7 milioni di follower, è morto nella serata giovedì a soli 19 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 4:20 nell’isolato 500 di North First Street, a Burbank, in California. A riportare i dettagli l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, che tuttavia parla ancora di “morte non chiara”. Il caso è ora finito sotto inchiesta, e le autorità stanno lavorando per cercare di risalire alle cause che hanno portato al decesso del giovane.

Come si apprende dai media americani, pare che qualche ora prima di essere trovato morto, Noriega abbia pubblicato un video di se stesso sul suo account TikTok, in cui ha scritto: “Chi altro pensa che morirà giovane?“. Il ragazzo, comunque, non ha mai nascosto i suoi problemi di salute mentale, così come anche la sua dipendenza dai social.

I suoi problemi di salute mentale

Cooper Noriega è stato trovato morto nel parcheggio di un centro commerciale a Los Angeles a soli 19 anni. Ancora da capire le dinamiche e le cause che hanno portato al decesso dell’influencer. Sul social cinese era seguito da milioni di persone, e proprio qualche ora prima di essere ritrovato senza vita, aveva pubblicato un video dalla didascalia inquietate: “Chi altro pensa che morirà giovane?”. Le autorità stanno ora lavorando anche per cercare di capire se possa esserci o meno un nesso con il decesso.

Come spiegato dai media americani, a ritrovare il suo corpo sarebbe stato un passante. Immediata la segnalazione ai soccorsi, con i paramedici intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto. Tuttavia, non è stato possibile salvare la vita del giovane Cooper. Pare inoltre che il suo corpo non presentasse segni di violenza al momento del ritrovamento, e che non fosse arrivano fin lì, in quel parcheggio, con la propria auto. Gli inquirenti hanno già disposto un’autopsia sul cadavere della vittima.

Il giovane non ha comunque mai nascosto i suoi problemi di salute mentale. E anzi, in data 5 giugno aveva creato un gruppo Discord proprio per discutere e sensibilizzare sul tema, oltre che per dare conforto a tutti quelli che si trovavano nella sua stessa situazione. “Ho lottato con la dipendenza da quando avevo 9 anni, si potrebbe pensare che sia pazzesco, ma questa è la vita che mi è stata data. Vorrei usare la mia influenza per creare uno spazio basato sulla diffusione della consapevolezza e sulla normalizzazione del parlare di malattie mentali”, scriveva nel suo canale.

Il sogno del giovane, sempre secondo quanto veniva raccontato dall’influencer stesso, era quello di aprire un suo centro di riabilitazione. Nel frattempo, usava la sua notorietà e internet per aiutare gli altri virtualmente, per “riunirci tutti e creare uno spazio sicuro in cui le persone possono sfogarsi e aiutare gli altri nei loro momenti difficili”.