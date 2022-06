Incidente mortale nella notte: muore ragazzo di 19 anni, gravi 2 ragazze minorenni – MeteoWeek

Incidente stradale nella tarda serata di ieri dal risvolti drammatici: un ragazzo di 19 anni è morto e due minorenni, di 14 e 15 anni, sono rimaste gravemente ferite.

L’auto su cui viaggiavano, una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, è finita contro un albero.

Lo scontro mortale è accaduto ieri sera a Signa, in provincia di Firenze, mentre l’auto percorreva via Cattani Cavalcanti. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Incidente mortale a Signa: i soccorsi

I sanitari sono intervenuti sul luogo dell’incidente, intorno alle 23.50. Hanno cercato, per circa un’ora, di salvare la vita al 19enne alla guida dell’auto, purtroppo inutilmente. Il giovane avrebbe compiuto 20 anni a giorni, il 13 giugno. I vigili del fuoco sono invece intervenuti per poter estrarre dall’abitacolo le due ragazze, trasportate poi in codice rosso all’ospedale di Careggi.

Sono intervenuti, per i rilievi, i Carabinieri di Signa, cittadina di residenza dei tre giovani. La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo, senza indagati, sull’incidente. Il pm di turno Fedele Laterza ha disposto il sequestro del veicolo e l’autopsia sulla salma del 19enne deceduto: l’esame sarà eseguito martedì prossimo all’istituto di medicina legale di Firenze.