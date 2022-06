Scivola e finisce a terra nella stalla: muore calpestato dalle sue mucche

A perdere la vita Bernardino Fiorentin, 52 anni: lo hanno ritrovato a terra dentro la stalla in cui era a lavoro

Bernardino Fiorentin, 52 anni, è stato rinvenuto morto dentro il recinto di una stalla di bovini. È accaduto ieri, venerdì 10 giugno, a Schiavon (Vicenza), intorno alle ore 17.

Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, il 52enne sarebbe morto calpestato dalle mucche. Non si esclude che possa essersi sentito male, ragion per cui non sarebbe riuscito a impedire che gli animali lo schiacciassero. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori e i carabinieri.

Fiorentin era titolare dell’omonima impresa agricola che ha sede in via Olmi, a Schiavon, in provincia di Vicenza. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori di salvargli la vita, poiché non hanno potuto far nulla se non constatarne la morte.

Secondo i carabinieri, sembrerebbe che l’agricoltore stesse eseguendo dei lavori, quando, per ragioni su cui si dovrà far luce, avrebbe perso l’equilibrio scivolando a terra e la caduta gli avrebbe causata una lesione alla testa.

Si ipotizza quindi che l’uomo, dopo la caduta, abbia perso i sensi, non essendo in grado di muoversi. Essendo vicino alle mucche che si trovavano all’interno della stalla, l’agricoltore è stato calpestato dai loro zoccoli. L’autopsia potrebbe essere disposta dagli investigatori per accertare le esatte cause della morte dell’uomo.