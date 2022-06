Anziano trovato morto in casa: era incappucciato, legato a una sedia e coi pantaloni abbassati

È giallo sulla morte di un anziano di 75 anni trovato morto nella sua abitazione legato a una sedia, a volto coperto e coi pantaloni abbassati.

Il macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina. Si pensa a un omicidio. Sul fatto indagano i carabinieri.

Lo hanno trovato privo di vita, incappucciato e legato a una sedia, coi pantaloni abbassati. Aveva 75 anni Donato Montinaro. È lui l’uomo trovato morto stamattina nella sua casa di Castrì, in provincia di Lecce. Il corpo è stato trovato nelle prime ore del mattino, nell’abitazione di via Roma dove il 75enne, ex falegname molto conosciuto in paese, viveva con la figlia disabile.

A lanciare l’allarme la signora delle pulizie che, entrando in casa poco prima delle 8, ha visto il cadavere legato a una sedia in cucina e col volto incappucciato con un lenzuolo inzuppato di sangue. Il 118, giunto sul luogo, ha potuto solo constatare la morte dell’uomo. Sul fatto indagano i carabinieri, in queste ore stanno effettuando i rilievi scientifici. Il sospetto degli investigatori è quello di un omicidio. Tra le ipotesi quella della rapina finita male o di una vendetta premeditata.