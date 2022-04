Crivella di colpi un pregiudicato: fermato 17enne, forse ha ucciso per vendetta

Ieri pomeriggio un minorenne ha aperto il fuoco su un trentenne pregiudicato. È probabile che sia stata una vendetta per la morte del padre.

Il genitore era morto in ospedale per le ferite riportate a inizio anno in un agguato.

È un 17enne il killer che ieri pomeriggio a San Severo, nel Foggiano, ha freddato Salvatore Lombardi, 30 anni. Il trentenne, un pregiudicato, è stato raggiunto da cinque colpi di pistola in via Fortore. Un vero e proprio agguato che non gli ha lasciato scampo.

Il ragazzo, a quanto si apprende, è il figlio di un uomo gravemente ferito in un agguato lo scorso primo gennaio. Il padre, che aveva precedenti, è poi morto in ospedale dopo un mese di agonia. Il 17enne sarebbe invece incensurato.

Freddato con cinque colpi in faccia

L’autore dell’omicidio è stato rintracciato grazie alle camere di sorveglianza. I due, Lombardi e il minorenne, si erano dati appuntamento in un bar. Qui hanno preso un caffè assieme. Ma all’uscita dal locale il ragazzo ha crivellato di colpi il trentenne sparandogli addosso per ben sette volte da distanza ravvicinata. Cinque colpi lo hanno raggiunto al volto e ala testa, uccidendolo.

Il giovane uccisore è stato poi prelevato a casa dai poliziotti. Si apprestava a costituirsi, ha detto agli agenti. È molto probabile che l’esecuzione di Lombardi sia collegata alla morte del padre del ragazzo. Al momento il 17enne è accusato per i reati di omicidio volontario e detenzione illegale di arma.