Valanga si stacca e travolge quattro alpinisti, un morto

Una slavina ha sorpreso un gruppo di scialpinisti. In tre sono riusciti a salvarsi, ma per uno del gruppo non c’è stato niente da fare.

L’enorme massa di neve si è staccata a quasi tremila metri di altezza.

Oggi, in tarda mattinata, una valanga si è staccata ad Acceglio, nel Cuneese, in alta Valle Maira. La neve si è staccata nella zona di Punta Vallonasso, a 2.885 metri di altitudine. La slavina ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti tra i 40 e i 50 anni di età, di Cuneo.

Tre di loro sono riusciti a mettersi in salvo, ma un quarto è stato sepolto dalla valanga. I suoi tre compagni sono riusciti a liberarsi da soli dalla neve. Hanno poi chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco. Insieme a loro è intervenuta anche una squadra da Cuneo, oltre ai volontari di Dronero (Cuneo) e l’unità cinofila di Torino. Purtroppo però lo sfortunato alpinista è morto una volta estratto dalla massa di neve.

A causa del forte vento e delle nevicate di fine marzo e inizio aprile, oggi il rischio di valanghe in Piemonte è elevato (3 su 5 della scala europea) sui settori a ovest – inclusa la Valle Maira – e a nord. Minori o moderati i rischi sugli altri versanti.