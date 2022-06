19enne contatta i carabinieri:«Ho ucciso mio padre»

L’omicidio è avvenuto a Sesto San Giovanni (Milano) in via Saint Denis, 9. I militari hanno trovato il 19enne sotto choc

Un ragazzo di 19 anni ha contattato i carabinieri alle ore di questa mattina, domenica 12 giugno, per confessare di aver ucciso suo padre.

È accaduto a Sesto San Giovanni, nell’hinteland milanese. Un ragazzo italiano di 19 anni, ha assassinato il padre, 57 anni, e ha telefonato ai carabinieri per confessare l’omicidio, occorso nell’abitazione di famiglia in via Saint Denis, 9.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il 19enne sotto choc e il cadavere del 57enne in camera da letto. Sono in corso rilievi in attesa che sopraggiunga il medico legale.