Sparisce da spiaggia e la trovano in mare: Vittoria, 5 anni, muore in ospedale

Aperta inchiesta dalla procura di Torre Annunziata, con indagini affidate ai militari dell’Arma dei Carabinieri. Ecco cos’è successo

Una bambina di 5 anni, Vittoria, è spirata all’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dopo essere sparita dalla spiaggia e poi rinvenuta in mare dopo una estenuante corsa contro il tempo per ritrovarla sul litorale di Torre Annunziata (Napoli), dalle parti del lido Risorgimento.

La bambina era con la madre e la sorella più piccola al lido Risorgimento, sul lungomare Marconi, a Torre Annunziata. Verso le ore 14, la madre della bambina si è resa conto che la piccola era scomparsa e ha dato l’allerta. Subito sono scattate le ricerche, con l’ausilio di Capitaneria di Porto e pescatori.

Soltanto dopo circa due ore dalla prima segnalazione, un mezzo della Guardia Costiera ha trovato il corpo della piccola in mare. Era ancora viva ma in gravi condizioni, e l’hanno portata all’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dove purtroppo è morta. Sull’accaduto indagano i carabinieri come disposto dalla procura di Torre Annunziata.