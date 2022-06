Meteo DOMANI lunedì 13 giugno | Sereno e soleggiato

Previsioni di domani, 13 giugno. Cielo sereno su quasi tutta la penisola, temperature stazionarie, mari poco mossi tranne lo Ionio, localmente molto mosso.

Nord

cielo sereno su gran parte delle regioni eccezion fatta per le aree alpine per la formazione di annuvolamenti a sviluppo diurno che, specie su quelle orientali, daranno luogo a deboli rovesci e qualche temporale.

Centro e Sardegna

cielo sereno salvo il temporaneo transito mattutino di innocue velature alte e sottili.



Sud e Sicilia

cielo prevalentemente sereno salvo parziali addensamenti nuvolosi sulla Calabria al primo mattino e durante le ore centrali.

Temperature

minime in lieve aumento al nord e Marche; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in calo sulle aree confinali alpine, Liguria centrale ed aree costiere di Lazio e Campania; in aumento sulle restanti aree centro meridionali e stazionarie sul resto del nord.



Venti

moderati settentrionali su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria in lenta attenuazione dal tardo pomeriggio; deboli variabili al nord; deboli settentrionali sul resto della penisola con temporanei

rinforzi pomeridiani su Lazio settentrionale ed entroterra siciliana.

Mari

da mossi a localmente molto mosso Ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.