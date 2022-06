Meteo OGGI martedì 14 gennaio | Poco nuvoloso, temperature stabili

Previsioni di oggi, 14 giugno. Cielo poco nuvoloso. Temperature stabili. Mari generalmente poco mossi.

Nord

Addensamenti cumuliformi durante le prime ore della giornata su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, accompagnati da rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Stabile in mattinata sul resto del Nord, ma con nuvolosità cumuliforme in aumento a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e Appennino, accompagnata da isolati rovesci e temporali nel corso delle ore centrali. Fenomeni che potranno risultare leggermente più intesi sui rilievi occidentali.

Centro e Sardegna

Mattino generalmente sereno ma nuvolosità in progressivo aumento, medio-alta sulle pianure. Nuvolosità cumuliforme sulle aree interne a ridosso dei monti, accompagnata da rovesci sparsi anche a carattere temporalesco durante le ore centrali della giornata; sereno sulla Sardegna, con transito di velature dalla sera.

Sud e Sicilia

Cielo sereno nel corso della mattinata ma copertura medio-alta in aumento su tutte le regioni peninsulari e della Sicilia orientale fino in serata, quando la nuvolosità tenderà di nuovo a diminuire; sui rilievi appenninici e orientali si avranno, nelle ore centrali, temporanei addensamenti cumuliformi che potranno provocare isolati rovesci.

Temperature

Minime in lieve aumento su Pianura Padana, regioni centro-meridionali, peninsulari e Sardegna orientale. In diminuzione invece su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Nessuna variazione nel resto del paese. Massime in sensibile diminuzione su Pianura Padana, Prealpi, Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali adriatiche e Umbria. In aumento su Liguria, coste toscane, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna sud-occidentale. Stabili altrove.

Venti

Moderati orientali in mattinata sulla Romagna e, nel corso delle ore centrali, sulle coste adriatiche centro-settentrionali; da deboli e momentaneamente moderati nord-occidentali sulla Puglia; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le restanti coste nel corso delle ore centrali della giornata.

Mari

Tutti generalmente poco mossi; durante la giornata, temporaneamente il moto ondoso di Mar Adriatico, Ionio al largo, Stretto di Sicilia, Canale di Sardegna e Bocche di Bonifacio in aumento fino a mosso.