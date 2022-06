Sparatoria in un palazzo, feriti due uomini: uno è grave – MeteoWeek

Due uomini hanno esploso colpi d’arma da fuoco all’interno di un palazzo. Si sono sparati a vicenda, ed entrambi sono ricoverati in ospedale. Uno in gravi condizioni.

I due uomini sono italiani. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio a Firenze, all’interno di un palazzo in via Baracca. Secondo quanto appreso dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, insieme al pm di turno, la sparatoria è avvenuta nelle scale condominiali. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del reparto operativo.

È in prognosi riservata all’ospedale di Careggi uno dei due uomini rimasti feriti nella sparatoria. Ferito in modo più lieve l’altra persona portata sempre a Careggi. Al momento gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sull’accaduto. Sul posto intervenuti carabinieri e pm di turno.

Sparatoria in un palazzo a Firenze: i due uomini già noti alle forze dell’ordine

Le due persone rimaste ferite sono entrambe già conosciute alle forze dell’ordine. In particolare, si spiega ora dai carabinieri, il più anziano dei due, 72 anni, si trovava agli arresti domiciliari, l’altro, 52 anni, non risulta fosse residente nel palazzo dove è avvenuta la sparatoria.