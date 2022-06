20enne presa a pugni per aver difeso il fidanzato: disegna l’identikit dei suoi aggressori

Una ragazza di 20 anni, Ilenia, è stata brutalmente picchiata in un locale per aver preso le difese del suo fidanzato. La giovane, non si è persa d’animo e ha pubblicato le foto delle sue condizioni, con il volto deturpato, il setto nasale rotto, e ha fatto un appello: “Aiutatemi a trovarli”

La richiesta di aiuto sul social TikTok. Ilenia ha fatto un disegno e ha provato a diffondere l’identikit dei violenti.

L’aggressione è avvenuta a Torino, al White Moon. La giovane ha denunciato l’aggressione alla polizia e poi si è rivolta anche al popolo del web. Ha fatto un disegno molto dettagliato dei suoi aggressori e ha lanciato l’appello: «Aiutatemi a ritrovarli». Ilenia, venerdì sera è stata colpita in discoteca da un pugno in pieno volto che le ha procurato la rottura del setto nasale. Stava difendendo il suo fidanzato che pare avesse subito dei commenti omofobi riguardo il taglio di capelli.

Aggredita per aver difeso il fidanzato: è accaduto nel locale White Moon

La giovane ha ricevuto tutte le cure necessarie e ha una prognosi di dieci giorni. Ha deciso quindi di dare un volto ai suoi aggressori, disegnandoli e colorando anche i vestiti indossati da questi. Tramite i social spera di riuscire e rintracciarli per “fare giustizia” come ha scritto su Tik Tok. Così, l’appello: «Ragazzi aiutatemi a trovarli, sono tre ragazzi: quello al centro mi ha colpita, gli altri due erano insieme a lui. Il primo a sinistra è alto, abbronzato e biondo, un tatuaggio sul collo e uno sul braccio. Li troveremo».