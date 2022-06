Gabriele Marchetti, rimasto tetraplegico dopo un gioco a Ciao Darwin, si sfoga:«Bonolis non mi ha mai cercato»

Ciao Darwin riprenderà nel marzo 2023 e il concorrente rimasto paralizzato in seguito all’incidente ricorda i terribili momenti vissuti

Gabriele Marchetti, concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo un terribile incidente al gioco dei rulli in trasmissione, il 17 aprile 2019, racconta com’è la sua vita adesso, dopo quel tragico giorno.

A Il Corriere della Sera, spiega:«Ora sono senza autonomia e dipendo totalmente da mia moglie e mio figlio per ogni atto quotidiano. Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto». Nel frattempo, Mediaset ha già comunicato che la trasmissione (nona edizione) riprenderà nel marzo 2023. Fino a ora, il programma aveva subìto una sospensione.

Gabriele parla di com’era la sua esistenza prima che accadesse il tragico incidente:«Ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto». Aveva preso parte alla trasmissione condotta da Bonolis perché desiderava provare una nuova esperienza, e ne aveva parlato con moglie e figlio. «Pensavo di passare una serata diversa e divertirmi. Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte. Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori».

Purtroppo, quando è rinvenuto gli hanno comunicato la terribile notizia, durissima da accettare: sarebbe rimasto per sempre paralizzato. «Mi sono sentito disperato, come i miei familiari poiché ci siamo ritrovati da un giorno all’altro con la vita completamente stravolta».

Sono trascorsi tre anni da quel tragico giorno, e Gabriele racconta che Paolo Bonolis non lo hai mai chiamato:«Non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato». L’uomo spiega che all’inizio alcuni membri della produzione lo avevano contattato dicendosi disponibili per qualunque bisogno, ma in seguito «non ci sono stati altri contatti».

Attualmente, i rulli su cui Marchetti è scivolato sono tema di dibattito del processo a quattro dirigenti. La pm li accusa di lesioni gravissime poiché la superficie dei suddetti rulli sarebbe stata resa più “scivolosa” per aumentare la difficoltà della prova da affrontare.