Teneva 15 cani segregati in casa in mezzo ai rifiuti, tra rogna, parassiti e dermatiti: denunciata donna

Denunciata una donna: teneva in casa quindici cani in pessime condizioni igienico sanitarie. Le bestiole erano affette da varie malattie.

Ma anche l’abitazione non appariva in buone condizioni dal punto di vista dell’abitabilità.

A Squillace, in provincia di Catanzaro, i Carabinieri hanno denunciato una donna che teneva dei cani in condizioni precarie. I militari hanno eseguito il servizio insieme al personale dell’Asl servizi di igiene pubblica e della società “Pet service”.

All’interno della sua abitazione la donna teneva 15 cani – 2 solo dei quali con microchip – in pessime condizioni igienico sanitarie. Alcuni degli animali soffrivano di varie malattie come rogna sarcoptica, peticulosi, emaciamento e dermatiti causate da malattie parassitarie. Anche la casa non appariva in condizioni da poter essere abitata, dato che mancavano i minimi criteri di igiene.

Dopo gli accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria i militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro amministrativo i cani, trasportati infine presso il canile di Torre Melissa.