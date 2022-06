Vaiolo delle scimmie, Ue compra 110 mila dosi di vaccino

Le dosi saranno consegnate ai vari Stati Ue verso la fine di giugno, come ha comunicato la commissaria Ue Salute, Stella Kyriakides.

La Commissaria Ue Salute, Stella Kyriakides, ha comunicato che in giornata apporrà la propria firma per comprare «110mila dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie da poter fornire agli Stati membri con la prima consegna a partire dalla fine di giugno».

Kyriakides spiega di fronte al Consiglio Ue Salute, tenutosi in Lussemburgo, che ci sono «attualmente 900 casi di vaiolo delle scimmie all’interno dell’Ue e circa 1.400 casi in tutto il mondo».

Spiega inoltre che si tratta della prima volta che vengono usati fondi Ue per comprare vaccini da consegnare poi agli Stati membri. La Commissaria Ue esalta il fatto che questo indichi «cosa possiamo fare quando lavoriamo insieme e il potere di avere strutture in atto tali da poter rispondere immediatamente alla crisi come quella che abbiamo ora».

Il numero di contagi da vaiolo delle scimmie a livello mondiale continua a crescere. Lunedì il primo caso confermato in Romania, mentre in Inghilterra sono 470 i casi. In Canada, a Toronto, hanno iniziato ad aprire le prime cliniche per vaccinare, tant’è che la Toronto Publich Health ha affermato che nelle prossime settimane sarà possibile somministrare le dosi chi ha avuto contatti stretti con chi ha contratto tale malattia e quelli che rischiano maggiore esposizione al virus.